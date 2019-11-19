Отрута поїде у Францію. З Херсонщини вивезуть 110 тонн непридатних хімікатів

На Херсонщині готують до вивезення за кордон 110 тонн непридатних пестицидів. Хімія багато років отруювала землю та воду в селі. Її основна речовина викликає хвороби дихальних шляхів і онкологію.

На утилізацію отрути область п’ять років накопичувала гроші і чекала дозволу від уряду. В регіоні залишаються ще кілька місць зберігання пестицидів просто неба. Загалом майже 2 тис. тонн і це четверта частина всіх нічийних отрутохімікатів країни.

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Їх зберігали на сховищі агропідприємства Білозерський майже 20 років. Біля розтрощеного колишнього сховища смердить дустом. З 50 великих ємностей 4 вже давно протікають, хоча вони розраховані на 200 років зберігання.

Усе відправлять до Франції на спалення. До 2013 року пестициди вивозили за кордон державним коштом. Нині Херсонщина витрачає 6 млн грн з обласного фонду охорони навколишнього середовища.

У фонді грошей мало, тож звідси вивезуть не всю отруту. 100 тонн залишаються закопаними просто у землю, а це непокоїть мешканців навколишніх сіл.

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