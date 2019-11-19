Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Отрута поїде у Францію. З Херсонщини вивезуть 110 тонн непридатних хімікатів

На Херсонщині готують до вивезення за кордон 110 тонн непридатних пестицидів. Хімія багато років отруювала землю та воду в селі. Її основна речовина викликає хвороби дихальних шляхів і онкологію.

На утилізацію отрути область п’ять років накопичувала гроші і чекала дозволу від уряду. В регіоні залишаються ще кілька місць зберігання пестицидів просто неба. Загалом майже 2 тис. тонн і це четверта частина всіх нічийних отрутохімікатів країни.

Дивіться: Наварили 200 млн грн на парку. Як використовують державні кошти на Донбасі

Їх зберігали на сховищі агропідприємства Білозерський майже 20 років. Біля розтрощеного колишнього сховища смердить дустом. З 50 великих ємностей 4 вже давно протікають, хоча вони розраховані на 200 років зберігання.

Усе відправлять до Франції на спалення. До 2013 року пестициди вивозили за кордон державним коштом. Нині Херсонщина витрачає 6 млн грн з обласного фонду охорони навколишнього середовища.

У фонді грошей мало, тож звідси вивезуть не всю отруту. 100 тонн залишаються закопаними просто у землю, а це непокоїть мешканців навколишніх сіл.

Нагадаємо, через сміття на Закарпатті Україну можуть чекати мільйонні штрафи від ЄС.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На межі з Кримом відкрили оновлені КПВВ Чонгар і Каланчак
Вторинна переробка сміття в Києві: ціни і пункти приймання (КАРТА)
Як сміття стає мистецтвом – захоплюючі арт-об’єкти з вторсировини
Наварили 200 млн грн на парку. Як використовують державні кошти на Донбасі
Чи готові українці до зміни клімату – результати опитування КМЕФ
COOPER AND HUNTER: стартував проект соціальної відповідальності We save the Planet
ОБСЄ: Донбас – найнебезпечніший екорегіон, охоплений війною
Через сміття на Закарпатті Україну можуть чекати мільйонні штрафи від ЄС

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка