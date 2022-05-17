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Отримають компенсацію: Малюська про примусове вивезення Росією українських дітей

Юля Захарченко редакторка стрічки

Російська Федерація примусово вивозить українських дітей на територію РФ. Денис Малюська пояснив, чи готує Міністерство юстиції компенсацію маленьким дітям за примусове вивезення на територію країни-агресора російськими найманцями під час повномасштабної війни в Україні.

– Безумовно, такі діти та їхні батьки, знову ж таки, якщо йдеться про дітей-сиріт, в яких немає батьків, але ці діти та їхні майбутні сім’ї отримають компенсації – тут жодних питань немає. Це власне те, що ми робимо, ключова мета. У нас дуже багато людей, які мають право вимагати компенсацію у Росії. Нам потрібно знайти джерело коштів, щоб такі компенсації виплачувати.

Безумовно, державна може собі дозволити виплатити ці компенсації своїм коштом, щоб потім отримати компенсації від Російської Федерації. Але важливо зрозуміти, що це не є щось нове. Російська Федерація постійно так вчиняла до цього на окупованих територіях. У нас навіть зараз є в Європейському суді з прав людини справа за позов України проти Росії щодо дітей-сиріт, яких примусово вивезли з території Криму. Це ганебна практика, яка межує з геноцидом.

Міністр юстиції переконаний, що країна-агресор Росія понесе відповідальність за численні воєнні злочини проти українських мирних жителів і маленьких дітей.

– Вони забирають з України її громадян, маленьких громадян. Вони змушують людей, дітей переселятися з території України. Вони їх примусово асимілюють – це точно є воєнними злочинами на межі геноциду. І точно буде реакція від української держави. Але у нас є неприємний досвід в Європейському суді з прав людини щодо дітей-сиріт і Криму, який слухають дуже багато років. Ми до цього часу не отримали належний результат, компенсації чи реакції з боку Російської Федерації.

Зрозуміло, що Крим – це інша історія, яка завершилась безболісно для РФ. Наразі не буде таких безболісних наслідків. Ми будемо доводити справу до кінця. Зараз позиція світової спільноти змінилась. Я говорю з впевненістю, що ми отримаємо доступ до болючої точки РФ, до їхніх накопичень за кордоном. І це принципово змінить ситуацію щодо того, як вони себе поводять.

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