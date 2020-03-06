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Озеленили територію та полили саджанці: толока біля будинку Тараса Шевченка у Києві

У хаті на Пріорці Кобзар оселився за два роки до своєї смерті і прожив кілька тижнів. Останній київський притулок для нього став розрадою та справжньою домівкою.

Активісти фонду Миколи Томенка Рідна країна разом зі столичними школярами, напередодні дня народження Шевченка, вирішили озеленити територію,  побілили дерева, прибрали листя та полили саджанці.

Торік  уже відреставрували криницю. Також планують закупити лавки та розмістити їх у дворі, аби уроки української літератури київські школярі могли проводити біля хати Кобзаря.

До слова, 9 березня народився український поет Тарас Шевченко, який подарував Україні і світу такі чудові поеми як Садок вишневий коло хати, Сон, Заповіт, а також збірку Кобзар.

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