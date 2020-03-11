Озеро та колодязі з трупною отрутою. На Харківщині кладовище зробили під вікнами будинків

У містечку Люботин під Харковом просто біля житлових будинків незаконне кладовище. В мерії його називають неофіційним та закинутим. Мовляв – нікого тут більше не ховають. Та місцеві кажуть, останній похорон був буквально кілька днів тому. Люди зверталися до міськради, поліції, прокуратури.

Ями копають вночі, а під час похорону жодних дозволів родичі померлих не показують, переймаються люди.

Та проблема не тільки в моторошному сусідстві – поховання ніхто не контролює, і це може створити небезпечні санітарні умови.

По-перше, діти в мене, по-друге, питна вода. Доводиться купувати, та навіть купатися не сильно комфортно. Та знову ж таки, ставок поряд, діти купаються.

У міській раді кажуть – на мапі міста цього цвинтаря не існує, офіційно його не було і в радянські часи, тут стихійно ховали небіжчиків у післявоєнні роки, то ж все незаконно.

Факти ICTV раніше писали про те, чому у Ворохті на дають дозволу розширити цвинтар.

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