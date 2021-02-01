Ожеледиця, туман і рясні снігопади: негода в Україні не відступає
Україну накрила негода, особливо дісталося західним, південним і східним областям. Так, закарпатські рятувальники звільнили зі снігового полону п’ятьох туристів – відпочивальників гірськолижного курорту Драгобрат. Вони каталися на необлаштованих схилах і заблукали у тумані.
На Волині після снігопаду утворилася ожеледиця. На вихідних рятувальники звільняли зі снігового полону рейсовий автобус із пасажирами, вантажівки та легковики. Між селами і досі розчищають дороги.
А на Рівненщині оголосили жовтий рівень небезпеки. Зранку область накрив густий туман. Видимість на дорогах обмежена – подекуди до 200 метрів.
Не краща ситуація у східних регіонах. На Дніпропетровщині вночі йшов мокрий сніг. У містах ожеледь, тому дороги та тротуари перетворились на ковзанки.
У Харківській області місцями випало до 7 см снігу. Однак через снігопад на під’їздах до Харкова утворилися затори, оскільки сніг перетворюється на кашу.
Тим часом в Одеській області почалися рясні дощі. Також рятувальники повідомили, що через негоду на Одещині, сильні пориви вітру, мокрий сніг та дощі залишаються знеструмленими 11 населених пунктів.