П’янкий аромат і яскраві фото: на Рівненщині зацвіло лавандове поле

У селі Уїздці, яке розташоване в Рівненській області, відкрилася нова туристична принада – лавандове поле.

Місцева родина висадила кущі на переробку та продаж, адже квіти лаванди володіють цілющими властивостями. У світі їх називають фіолетовим золотом – втамовує біль, знімає втому та депресію. Навіть просто вдихаючи аромат з’являється відчуття спокою, радості та насолоди життям. Тепер це доступно кожному, адже локацію можуть відвідати всі охочі.

Лавандове поле розташувалося на околиці села Уїздці, що за 25 кілометрів від Рівного. Тут три роки тому місцева сім’я висадила 15 тис. кущів.

– Коли ми садили лаванду люди дивувалися. Стояли, мовчали, сміялися. Коли бачили щось схоже на їжачків, то ніхто не розумів, що це буде за краса, – розповіла власниця лавандового поля Тамара Горак.

Сорт висадженої лаванди називається Хемос. Він вважається одним із найкращих і має найбільший вміст олії.

– Я дуже втомилася, але безмежно щаслива. Настільки в світі багато депресій, проблем, а це поле просто дарує людям радість, – поділилася Тамара.

Цього літа поле зацвіло вперше, але вже набуло неабиякої популярності. Люди приїжджають, щоб просто сфотографуватися та насолодитися ароматом.

Щоб уникнути скупчень відвідувачів і не нашкодити квітам, людей приймають із 5 ранку до пізнього вечора за попереднім записом. Відвідування розписано на місяць уперед.

– Більш жіноча справа – квіти, фотографії, гарні краєвиди. А для чоловіка головне, щоб жінка була задоволеною. Мені теж приємно, коли люди займаються своєю справою та ще й коли вона приносить іншим задоволення, – сказав відвідувач лавандового поля.

Цвістиме лаванда до осені. Тому погуляти серед ароматів і поповнити колекцію фото ще є час.

Фото: Pexels

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