П’ять років Дизель шоу. Як колектив здобував всеукраїнську любов

Вже 5 років гумористичний колектив Дизель шоу виходить на головну столичну сцену та концертні майданчики різних міст України. Щораз вони дивують прихильників жартами, від яких неможливо стримати сміх.

Саме 24 квітня, 2015 року дизелі вперше дали концерт у Жовтневому палаці. Вже тоді актори були досвідченими. Але вони зізнаються, що всі хвилювалися, мов першокурсники перед іспитом. Номери відточували в актовому залі столичної школи. Але вже перший концерт запав у душу глядачам. Гумористи пригадують, що не очікували почути гучні оплески та вигуки браво.

З того часу дизелі успішно відіграли 550 концертів. Вони написали 33 тис. жартів, а три роки тому взагалі встановили рекорд України – за 73 дні виступили у 27 містах, при цьому встигали давати по декілька концертів в день. Докладніше у сюжеті Наталії Кулик.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, які сценки до 8 березня показав колектив Дизель шоу.

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