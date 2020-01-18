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П’ять секунд на укриття: бійці ООС про ситуацію на фронті

Російсько-окупаційні війська зі стрілецької зброї гатили по наших позиціях поблизу Пісків. На щастя, без втрат та поранень.

П’ять секунд на укриття, саме стільки рахували армійці від виходу до приходу снарядів.

Щодо арсеналу противника – він не змінний: заборонені Мінськими домовленостями міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Більше у репортажі з передової Володимира Михайлова.

До слова, на Донбасі загинув старший солдат 72 бригади Ігор Хімічук.

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