Падіння цін на нафту: наслідки для Росії та України

Нова нафтова криза насамперед вдарить по самій Росії. Вашингтонські експерти погоджуються, що Кремль переоцінив свої позиції, вирішивши не укладати угоду з країнами ОПЕК про скорочення видобутку нафти і утримання високої ціни. Після цього Саудівська Аравія заявила про збільшення видобутку і зниження ціни.

Аналітики кажуть, що найбільше від знецінення нафти програє російська економіка і російський народ. А от на воєнних амбіціях Росії та на її агресії, на думку більшості експертів, це мало позначиться. Аналітики також очікують, що на українську економіку це матиме невеликий вплив, але, на думку експерта Андерса Аслунда, позитивний. Адже Україна імпортер нафти, а ціна падають. Деталі у сюжеті Юлії Ярмоленко.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку зріс до 26 грн.

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