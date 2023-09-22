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Пакет допомоги від Німеччини та успіхи арти на фронті! Новини Факти ICTV за 22.09.2023

– Новий пакет військової допомоги від США — що входить;

– Новий пакет військової допомоги від Німеччини;

– Обстріл Півдня України: ворог атакував Миколаївщину та Одещину;

– Ракетна атака на Черкаси 21.09.2023 — подробиці;

– Гіацинт-Б розлетілася на друзки: успіхи артилеристів на фронті;

– Знаменитий хірург-ортопед Рікард Бранемарк вдруге в Україні.

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