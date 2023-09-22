Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Пакет допомоги від Німеччини та успіхи арти на фронті! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
– Новий пакет військової допомоги від США — що входить;
– Новий пакет військової допомоги від Німеччини;
– Обстріл Півдня України: ворог атакував Миколаївщину та Одещину;
– Ракетна атака на Черкаси 21.09.2023 — подробиці;
– Гіацинт-Б розлетілася на друзки: успіхи артилеристів на фронті;
– Знаменитий хірург-ортопед Рікард Бранемарк вдруге в Україні.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 09:00 (22.09.2023).
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