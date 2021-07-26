Пакети з кукурудзяного крохмалю: у Дніпрі знайшли заміну поліетилену

Поважаєш природу – забувай про поліетилен. Останній рік в Україні активно обговорюють закон про повну заборону використання шкідливих пакетів, яким потрібні століття на повне розкладання.

У Дніпропетровській області вже навіть запропонували альтернативу – повністю органічну плівку з кукурудзяного крохмалю. З неї вже виготовляють пакети, упакування для продовольчих товарів та навіть медикаментів.

Підприємство з Дніпра запевняє, що їхня продукція безпечна для навколишнього середовища та легко утилізується протягом декількох місяців у звичайній землі. Що про це думають екологи та чи дійсно за подібними технологіями майбутнє – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Кукурудзяний крохмаль та різноманітні біополімери, проте які саме – секрет рецептури. Це – сировина, з якої на цьому заводі створюють справжні органічні пакети та упаковки. Сам процес виготовлення майже не відрізняється від виробництва звичайних, поліетиленових пакетів.

Плівка – основа всієї органічної продукції заводу. Один такий конвеєр здатний за годину виготовити 50 кг екотовару. Наразі органічну плівку тут перетворюють на пакети, пакування для харчів, ліків та медичного приладдя. Головна фішка продукту – швидка та безпечна утилізація.

Поки, як не дивно, попит на екопакети на українському ринку відсутній, тож 80% своєї продукції завод експортує. Наразі біобезпечний товар замовляють мережі магазинів та еколавок, які пропагують відповідальне ставлення до природи та споживання.

Хоча екологи поки обережні – мовляв, такі технології із заміни поліетилену органічними сполуками ще потрібно тестувати. Однак вони визнають те, що таке пакування набагато безпечніше за звичайний поліетилен чи пластики, які розкладаються століттями.

– Ми замінюємо один матеріал – однак ми не знаємо, як він буде себе вести через декілька років. Так, він швидше розкладається – однак, він так само взаємодіятиме з компонентами середовища – з дощем, вітром, потраплятиме у ґрунти. Тут потрібно досліджувати. Але однозначно – потрібно шукати альтернативу, – зазначив професор кафедри Екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ Дніпровська політехніка Артем Павлюченко.

В Україні ситуація парадоксальна – країна перебуває на 10-му місці у світі за кількістю відходів. Щороку Україна продукує 500 млн тонн непотребу, 10 млн побутового сміття, але 95% від цього просто йде на сміттєзвалища, забруднюючи довкілля важкими металами та іншими отруйними речовинами.

Тоді як у розвинутих країнах усе з точністю до навпаки. Скажімо, Швеція, Данія чи Австрія переробляють понад 90% побутових відходів. У нас же навіть системи сортування та перероблювання сміття нема, а поодинокі приватні підприємства закуповують пластик за кордоном.

Хоча Україна у ньому просто потопає. Ситуацію може змінити закон про поступову відмову від поліетиленових пакетів, адже з 2022 року всі магазини, мережі та заклади харчування мають відмовитися від звичних пакетиків. Найсвідоміші вже переходять на безпечний товар, хоча він і коштуватиме дорожче.

Поки всі органічні аналоги – значно дорожчі за своїх шкідливих суперників через вартість сировини, яка зазвичай у декілька разів вища. Хто думає про майбутнє – той не економить на здоров’ї, кажуть екоактивісти. Головне, щоб держава не зупинилася на боротьбі з одноразовими пакетиками, а нарешті створила систему сортування, збирання та перероблювання сміття.

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