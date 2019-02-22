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Пакетики перуть, в магазини ходять з сумкою: як у Бельгії вирішили проблему сміття

Без сміттєве споживання – для європейців сьогодні тренд життя. Це реально надихає, коли люди не хочуть засмічувати природу відходами і, приміром, пакетики від круп перуть для ще одного використання, в магазини ходять з продуктовою сумкою, а поліетиленові пакети та одноразовий посуд – то взагалі історія.

Більше того – так європейці бережуть свої гроші. Адже, приміром, штраф за невідсортований непотріб сягає кількох десятків тисяч євро. А немає сміття – немає проблем.

Ціни майже як у звичайних супермаркетах. Хоч органіка дорожча – виробник заощаджує на упаковці, а магазин мінімізує витрати на сміття.

У деяких кав’ярнях нема паперових серветок, прибори подають у банках з-під солінь чи, наприклад, горошку. Посуд з різних сервізів чи без пари, точно не одноразовий. Його постійно миють. А деякі інгредієнти вирощують прямо на барі.

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Раніше Факти ICTV писали, як влаштована штаб-квартира НАТО.

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