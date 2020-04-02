Пальне на українських АЗС здешевшало на 1,5-2 грн

Пальне на українських заправках здешевшало, але це не доброчинність власників АЗС через епідемію – вартість диктує світовий тренд, а саме падіння цін на нафту, більше, ніж в три рази.

Водночас, в Антимонопольному комітеті України запевняють, що ціни мають знизитися ще на 2-4 грн з чим не погоджуються власники заправок. Запевняють, хоч ціни на нафту і впали, але гривня також здешевшала на 15% відносно валют, а нафта продукт імпортний.

Нині Україна залежна від імпорту на 80%. Оскільки міжнародні угоди у валюті, то і коливання цін поки мінімальне. Тепер курс закріпився, тож ціни на пальне можуть ще піти вниз.

Ще один удар по галузі – зменшення попиту на пальне. Через епідемію обсяги продажів скоротилися майже на третину. Це вже призвело до мінімізації витрат на персонал і нині мережі на межі виживання.

Факти ICTV раніше писали про те, що АЗС знизять ціни на бензин – АМКУ.

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