ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android

Пам’яті Лесі Українки: у київському музеї відбувся концерт до дня народження письменниці

25 лютого буде 148 років з  дня народження Лесі Українки. З цієї нагоди нині усюди тривають урочисті заходи.

Зокрема, у музеї письменниці у Києві відбувся концерт обдарованої херсонської співачки Вікторії Балашової за сприяння президентського Фонду Леоніда Кучми Україна.

Читайте: Кучма вийшов з переговорної групи у Мінську

Вікторія Балашова – переможниця  багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Нині навчається у херсонському музичному училищі та мріє підкорити світову сцену.

На екскурсію до музею Лесі Українки прийшли й учні столичних шкіл. Вони не лише доторкнулися до історії, а й відчули творчість великої письменниці через музику.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Леонід Кучма нагороджує студентів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Форуму Влада та бізнес: новий суспільний договір. Про що говорили колишні президенти України
Проект Art Twins: як близнюки з усієї України дивують світ талантом
Кучма: Горбулін – людина високого інтелекту, розуму, професіоналізму
Де і в чому вітали українців президенти з Новим роком
Колись Кравчуку і Кучмі вдалося уникнути війни – Вано Крюґер
Промисловість, енергетика, безпека: у КПІ пройшов фестиваль Sikorsky Challenge 2018
Вибори не можна скасовувати. Кучма, Кравчук і Ющенко про введення воєнного стану
По 15 тис. грн на самовдосконалення: Фонд Україна нагородив найкращих студентів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка