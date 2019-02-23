Пам’яті Лесі Українки: у київському музеї відбувся концерт до дня народження письменниці
25 лютого буде 148 років з дня народження Лесі Українки. З цієї нагоди нині усюди тривають урочисті заходи.
Зокрема, у музеї письменниці у Києві відбувся концерт обдарованої херсонської співачки Вікторії Балашової за сприяння президентського Фонду Леоніда Кучми Україна.
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Вікторія Балашова – переможниця багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Нині навчається у херсонському музичному училищі та мріє підкорити світову сцену.
На екскурсію до музею Лесі Українки прийшли й учні столичних шкіл. Вони не лише доторкнулися до історії, а й відчули творчість великої письменниці через музику.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Леонід Кучма нагороджує студентів.