Пандемія вбиває людей! Чому українці нехтують масками та чи є покарання

У магазинах, громадському транспорті чи просто в закритих людний місцях. За першої кращої нагоди українці знімають маски, нехтуючи карантинними обмеженнями.

Львів за крок від червоної зони. Щоденно в лікарні області додається зо дві сотні хворих. Та попри це, люди відверто нехтують елементарними карантинними обмеженнями.

У годину пік у маршрутках не проштовхнутися. Жодної соціальної дистанції, частина пасажирів без масок. Неохоче надягають, лише коли помічають телекамеру. Дедалі частіше зауваження про маску викликають у людей роздратування і відверту агресію.

У столиці ситуація не краща. Аби побачити, чи карають порушників, ми вирушаємо на перевірку із правоохоронцями. У першому найближчому магазині продавець без маски. І навіть коли поліцейський складає протокол, жінка не може правильно її надягнути.

Продавця оштрафували як фізичну особу на 170 грн. У неї є 15 діб на сплату. Та киян це не лякає.

Згідно з постановою Кабміну, люди, що перебувають у громадських місцях без маски, можуть бути оштрафовані від 170 до 340 грн. Але таких покарань не багато.

Не мають права розслаблятися і вакциновані, адже дія препарату не вічна. ВООЗ наголошує, наявність щеплення та використання засобів індивідуального захисту істотно сповільнює темпи захворюваності.

В Україні тримається хвиля заражень

Станом на 16 жовтня 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 12 983 людей. Серед них – 1 105 дітей і 204 медпрацівника.

Від ускладнень Covid-19 за останній день померли 277 хворих, а одужали – 5 874 пацієнтів.

До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізовано 2 859 людей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.