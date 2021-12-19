Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Здоров'я

Пандемія згасне, але не зникне. Короновірусний прогноз на 2022 рік

Наталя Луценко Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV

Наступного року пандемія скоріше за все згасне, але не зникне. Пише заступник редактора видання The Economist. Будуть локальні та сезонні спалахи. Особливо в тих країнах, де багато невакцинованих.

До того ж, доведеться стежити за новими штамами, що здатні обійти імунітет, який забезпечений вакцинами. Та найближчими роками у більшості країн життя повернеться до пост-пандемічної норми – пише журналіст.

Тим часом, Європу охопила хвиля протестів через карантинні обмеження та щеплення. У Лондоні сталися сутички з поліцією. Люди вийшли з гаслами проти примусової вакцинації та зелених паспортів. Схожі протести відбулися у Берселоні та Парижі. В  Іспанії люди закликають владу відмовитися від паспортів вакцинації.

У Франції відбувся багато-тисячний мирний мітинг. Люди вийшли через рішення влади посилити карантин, через штам Омікрон. Президент Франції Емануель Макрон наполягає, аби перепусткою у всі громадські місця став документ про щеплення.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мінцифри запустило проект єПідтримка у додатку Дія: як отримати гроші за вакцинацію
Мінцифри запустило проект єПідтримка у додатку Дія: як отримати гроші за вакцинацію
Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію: детальна інструкція
Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію: детальна інструкція
Через черги на кордоні Польща звільнила українських далекобійників від Covid-тестування
Через черги на кордоні Польща звільнила українських далекобійників від Covid-тестування
Жорсткого локдауну не буде: Шмигаль назвав причини
Жорсткого локдауну не буде: Шмигаль назвав причини
Потрібен Covid-тест: з 15 грудня для українців змінилися правила в’їзду до Польщі
Потрібен Covid-тест: з 15 грудня для українців змінилися правила в’їзду до Польщі
За дві доби понад 500 тис. українців подали заявки на отримання Covid-тисячі – Шмигаль
За дві доби понад 500 тис. українців подали заявки на отримання Covid-тисячі – Шмигаль
У НБУ розповіли, чи вплинуть виплати Covid-тисячі на рівень інфляції в Україні
У НБУ розповіли, чи вплинуть виплати Covid-тисячі на рівень інфляції в Україні
Від 2 до 4 тис. грн за один документ: у Львові медики підробляли сертифікати вакцинації
Від 2 до 4 тис. грн за один документ: у Львові медики підробляли сертифікати вакцинації
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка