Пандемія згасне, але не зникне. Короновірусний прогноз на 2022 рік

Наступного року пандемія скоріше за все згасне, але не зникне. Пише заступник редактора видання The Economist. Будуть локальні та сезонні спалахи. Особливо в тих країнах, де багато невакцинованих.

До того ж, доведеться стежити за новими штамами, що здатні обійти імунітет, який забезпечений вакцинами. Та найближчими роками у більшості країн життя повернеться до пост-пандемічної норми – пише журналіст.

Тим часом, Європу охопила хвиля протестів через карантинні обмеження та щеплення. У Лондоні сталися сутички з поліцією. Люди вийшли з гаслами проти примусової вакцинації та зелених паспортів. Схожі протести відбулися у Берселоні та Парижі. В Іспанії люди закликають владу відмовитися від паспортів вакцинації.

У Франції відбувся багато-тисячний мирний мітинг. Люди вийшли через рішення влади посилити карантин, через штам Омікрон. Президент Франції Емануель Макрон наполягає, аби перепусткою у всі громадські місця став документ про щеплення.

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