Панічні атаки і депресія – коли треба звертатися до психолога і ціни психотерапії

В умовах пандемії в українців загострились психологічні проблеми.

Особливо чітко все проявляється на карантині чи самоізоляції, коли людина залишається сам на сам зі своїм внутрішнім світом. Тож нині у психологів і психотерапевтів додалося роботи. Навіть чоловіки, які не дуже полюбляють копирсатися у підсвідомості, потяглися на душевні сеанси.

Хтось на ізоляції страждає від самотності, хтось від безперервної близькості з домашніми. Одні бояться за життя, інших лякає безгрошів’я або невизначеність.

Тривожність, роздратованість або навпаки апатія, безсоння, хронічна втома, розсіяна увага і перепади настрою – це лише деякі із сигналів, що психологічна допомога не завадить. Якщо при цьому маєте затяжні конфлікти, відчуття безвиході чи власної безпорадності, то із візитом до фахівця краще не затягувати.

Психологічну допомогу можна отримати безкоштовно, за телефоном довіри. Приватний психолог коштуватиме від 500 до кількох тисяч гривень за сеанс. Комусь вистачить двох-трьох візитів, а хтось потребує років терапії.

Економія під час коронакризи

Складання бюджету на місяць та відкладання частини грошей на “заначку” може допомогти мінімізувати фінансові ризики в умовах коронавірусної кризи.

Також слід розумно ходити у магазини та встановити ліміт на “емоційні покупки”.

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