Паніки немає: у Маріуполі готові до захисту міста у разі нового нападу Росії

Після того, як Москва визначила межами ОРДЛО всі території Донецької та Луганської областей, стало зрозуміло, що Маріуполь під особливим прицілом бойовиків.

Однак мешканці у місті не панікують: працює транспорт, а люди спокійні і виходять на акції, щоб вкотре підкреслити, що своє місто росіянам не віддадуть і будуть його захищати.

І хоча жителі збентежені подіями останніх днів, все одно зберігають спокій та вірять в нашу армію. Деякі з них вважають, що потрібно відстоювати свої права, зокрема право на життя, тому не буде місця в Україні, де було б безпечно, якщо почнеться війна.

Водночас правоохоронці працюють у посиленому режимі, об’єкти критичної інфраструктури теж під посиленою охороною.

Міська влада заявила, що стан більшої частини найпростіших укриттів вже був перевірений. При цьому деякі мешканці будинків нехтують елементарними заходами безпеки: підвали зачинені на замки, а люди не знають, у кого ключі від ймовірного укриття. А самі приміщення завалені непотребом.

– Наразі нами було перевірено близько 1,6 тис. підвальних приміщень. З них, на жаль, лише 902 придатні для укриття. Це не означає, що в інших не можна ховатися, але для цього необхідні додаткові дії, щоб привести їх у належний вигляд, – сказав головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного захисту Маріупольської міськради Олег Сергєєв.

Втім, деякі укриття обладнані місцевими мешканцями по найкращому зразку, в них ще на початку війни мешканці гуртом навели лад і підтримують приміщення у повній готовності.

В маріупольській територіальній обороні кажуть, що готові виконувати бойові завдання. Наразі підрозділи повністю укомплектовані, а вишколи для бійців відбуваються за графіком.

– У нас щодня приходять бажаючі, починаючі від 18-20 років, молодих хлопців і закінчуючи дорослими людьми. Навіть є такі, яким 60 років, – каже майор Донецької окремої бригади територіальної оборони Дмитро Стеблін.

Нагадаємо, 23 лютого секретар Ради нацбезпеки і оборони України повідомив, що в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на всій території, крім Донеччини та Луганщини.

Відповідне рішення вже ухвалили в РНБО, а наступним кроком його мав затвердити парламент під час засідання о 17.00 23 лютого. Втім, перед початком засідання Верховної Ради, невідомі повідомили про мінування будівлі парламенту, а на сайти держустанов почалась масштабна кібератака.

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