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Паніки немає: у Маріуполі готові до захисту міста у разі нового нападу Росії

Ілля Нежигай редактор стрічки

Після того, як Москва визначила межами ОРДЛО всі території Донецької та Луганської областей, стало зрозуміло, що Маріуполь під особливим прицілом бойовиків.

Однак мешканці у місті не панікують: працює транспорт, а люди спокійні і виходять на акції, щоб вкотре підкреслити, що своє місто росіянам не віддадуть і будуть його захищати.

І хоча жителі збентежені подіями останніх днів, все одно зберігають спокій та вірять в нашу армію. Деякі з них вважають, що потрібно відстоювати свої права, зокрема право на життя, тому не буде місця в Україні, де було б безпечно, якщо почнеться війна.

Водночас правоохоронці працюють у посиленому режимі, об’єкти критичної інфраструктури теж під посиленою охороною.

Міська влада заявила, що стан більшої частини найпростіших укриттів вже був перевірений. При цьому деякі мешканці будинків нехтують елементарними заходами безпеки: підвали зачинені на замки, а люди не знають, у кого ключі від ймовірного укриття. А самі приміщення завалені непотребом.

– Наразі нами було перевірено близько 1,6 тис. підвальних приміщень. З них, на жаль, лише 902 придатні для укриття. Це не означає, що в інших не можна ховатися, але для цього необхідні додаткові дії, щоб привести їх у належний вигляд, – сказав головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного захисту Маріупольської міськради Олег Сергєєв.

Втім, деякі укриття обладнані місцевими мешканцями по найкращому зразку, в них ще на початку війни мешканці гуртом навели лад і підтримують приміщення у повній готовності.

В маріупольській територіальній обороні кажуть, що готові виконувати бойові завдання. Наразі підрозділи повністю укомплектовані, а вишколи для бійців відбуваються за графіком.

– У нас щодня приходять бажаючі, починаючі від 18-20 років, молодих хлопців і закінчуючи дорослими людьми. Навіть є такі, яким 60 років, – каже майор Донецької окремої бригади територіальної оборони Дмитро Стеблін.

Нагадаємо, 23 лютого секретар Ради нацбезпеки і оборони України повідомив, що в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на всій території, крім Донеччини та Луганщини.

Відповідне рішення вже ухвалили в РНБО, а наступним кроком його мав затвердити парламент під час засідання о 17.00 23 лютого. Втім, перед початком засідання Верховної Ради, невідомі повідомили про мінування будівлі парламенту, а на сайти держустанов почалась масштабна кібератака.

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