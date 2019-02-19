Пансіонати для самотніх в Україні: дошки замість ліжка, брудні ковдри та 40 грн. в день на їжу

20 тис. літніх українців доживають своє життя у жахливих умовах. Вони мусять їсти на 40 грн. у день, та лікуватись на 5, вони сплять на деревяних дошках та вкриваються брудними дірявими ковдрами.

Проте вихід із цього пекла є – приватні установи, але виявилось що працювати легально в Україні вони не можуть.

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У Мінсоцполітики заговорили про узаконення приватних пансіонатів, але вони й досі змушені маскуватися то під благодійний фонд, то під акціонерне товариство.

У майже 100 комунальних інтернатах – живуть понад 20 тис. людей поважного віку. У Мінсоцполітики запевняють – умови нормальні, усього вистачає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні росте кількість пенсіонерів.

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