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Парад мумій та Алея сфінксів: як у Єгипті відроджують туризм

Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV

Єгипет, найпопулярніший напрямок відпочинку серед українців, відкриває нові атракції для туристів.

Попри те, що потік мандрівників через Covid-19 знизився, а економіка не дорахувала понад $17 млрд, країна намагається відродити туризм, оновлюючи його свіжими емоціями. У Каїрі відкрили парад мумій, а в Луксорі – Алею сфінксів.

Урочисте відкриття Алеї сфінксів відбулося 25 листопада 2021 року. Цю дорогу єгиптяни збудували 2,5 тис. років тому на честь Бога Сонця Омон Ра.

Алея завдовжки понад 2,5 км пов’язує найбільші перлини міста – храм Луксо і Карнакський комплекс. Важко повірити, але ще 72 роки тому ця ділянка була незвідана.

– У Єгипті у різні часи переважали різні релігії: іслам, християнство, тож на сфінксів ніхто не зважав. Їх просто залило мулом із Нілу та засипало піском. І лише 1949 року тут почали працювати археологи, – розповів Фатхі Ельхаді, головний фахівець у галузі Луксору Міністерства туризму Єгипту.

Із 1,3 тис. сфінксів уціліло лише 229, деякі фігури довелося збирати по шматках. За словами Фатхі, спеціалісти намагалися використовувати матеріали, схожі на давні, проте рецептуру тримають у секреті.

Єгиптяни вірять, що такі атракції зможуть повернути до країни туристів, тому у ковідний рік усі сили кинули на оновлення пам’яток.

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Наприклад, у квітні фараони парадом проїхали до Національного музею єгипетської цивілізації. Серед відвідувачів музею – багато дітей та молоді, адже окрім мумій, у залах є не менш цікаві експонати.

Більшість із експонатів знайшли у Долині царів, розкопки там тривають і досі. Щороку археологи знаходять нових спочилих. Нині до них нарешті ставляться із великою повагою.

Кілька безцінних обелісків єгиптяни подарували, безліч усього розікрали. Та наразі тут розуміють: саме історія зможе відродити сучасний Єгипет.

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