“Парад” російської техніки в Україні може бути лише таким! У центрі Києва показали спалений мотлох РФ

Не просто виставка, а своєрідний “парад” знищеної російської військової техніки відкрили на Хрещатику. Окупанти в лютому мріяли взяти столицю за кілька днів і провести тут свій парад. І ось за пів року рештки їхніх танків, бронемашин, артилерійських систем і ракет – на центральній вулиці столиці.

Виставку організували, щоб усі охочі могли побачити успішну роботу наших захисників і захисниць.

Попереду самохідні артустановки, далі російські танки Т-72, Т-80 і Т-90. Є важкі вогнеметні системи Солнцепек та різна бронетехніка – залишки ракет і реактивних снарядів.

Побачити наживо російську військову техніку у перший день виставки прийшли тисячі людей. Дорослі і діти, поодинці і парами, компаніями і сім’ями.

Організатори ж просять бути обережними, бо більшість ворожої техніки, знищеної нашими воїнами, має чимало гострих країв.

Загалом на Хрещатику – 80 одиниць техніки і зброї окупанта. Мета виставки, каже міністр оборони Олексій Резніков, нагадати всім, що війна триває, і наші воїни щодня потребують підтримки, тому українці мають бути згуртованими і готовими бити ворога аж до перемоги.

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