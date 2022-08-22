Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

“Парад” російської техніки в Україні може бути лише таким! У центрі Києва показали спалений мотлох РФ

Василь Саф'янюк Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Не просто виставка, а своєрідний “парад” знищеної російської військової техніки відкрили на Хрещатику. Окупанти в лютому мріяли взяти столицю за кілька днів і провести тут свій парад. І ось за пів року рештки їхніх танків, бронемашин, артилерійських систем і ракет – на центральній вулиці столиці.

Виставку організували, щоб усі охочі могли побачити успішну роботу наших захисників і захисниць.

Попереду самохідні артустановки, далі російські танки Т-72, Т-80 і Т-90. Є важкі вогнеметні системи Солнцепек та різна бронетехніка – залишки ракет і реактивних снарядів.

Побачити наживо російську військову техніку у перший день виставки прийшли тисячі людей. Дорослі і діти, поодинці і парами, компаніями і сім’ями.

Організатори ж просять бути обережними, бо більшість ворожої техніки, знищеної нашими воїнами, має чимало гострих країв.

Читайте
У Києві скоротили час роботи громадського транспорту 22-24 серпня

Загалом на Хрещатику – 80 одиниць техніки і зброї окупанта. Мета виставки, каже міністр оборони Олексій Резніков, нагадати всім, що війна триває, і наші воїни щодня потребують підтримки, тому українці мають бути згуртованими і готовими бити ворога аж до перемоги.

 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві скоротили час роботи громадського транспорту 22-24 серпня
У Києві скоротили час роботи громадського транспорту 22-24 серпня
До 23 серпня у Києві оновлять головний прапор України
До 23 серпня у Києві оновлять головний прапор України
Встановлення тризуба на щиті Батьківщини-мати: Ткаченко розповів, коли почнуться роботи
Встановлення тризуба на щиті Батьківщини-мати: Ткаченко розповів, коли почнуться роботи
Був впевнений у “швидкій перемозі”: чиновник РФ вибрав собі квартиру у Києві ще до 24 лютого
Був впевнений у “швидкій перемозі”: чиновник РФ вибрав собі квартиру у Києві ще до 24 лютого
День Незалежності у Києві: все, що треба знати про святкування
День Незалежності у Києві: все, що треба знати про святкування
Виставка знищеної російської техніки на Хрещатику до Дня Незалежності
Виставка знищеної російської техніки на Хрещатику до Дня Незалежності
Здатні серйозно вплинути на хід війни. Характеристики безпілотників ScanEagle, які їдуть до України
Здатні серйозно вплинути на хід війни. Характеристики безпілотників ScanEagle, які їдуть до України
Коли в Україну доставлять комплекси NASAMS – у Пентагоні розкрили деталі
Коли в Україну доставлять комплекси NASAMS – у Пентагоні розкрили деталі
Знайшли помилку в тексті?
Помилка