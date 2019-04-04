Парасоля безпеки: на саміті НАТО розглянуть новий пакет заходів стримування Росії

Роль НАТО у протистоянні України з Росією – є чи не найголовнішим елементом стримування подальшої агресії. Адже Путін точно розуміє, що Альянс – то сила. НАТО сьогодні виповнюється 70 років. Тоді, у 49-му, це було 12 держав, нині в блоці 29 членів.

Але незмінні принципи – захист вільних демократичних країн і напад на одну з них, розцінюється атакою на весь блок. Незалежна Україна довго перебувала під впливом радянської пропаганди, а нині наше військо переходить на натовські стандарти. Народ це підтримує, водночас експерти говорять – бойовий досвід нашого війська теж цікавий НАТО.

12 країн у центрі Вашингтона уклали Північно-Атлантичний договір.

Саме СРСР планував та навіть тренував на навчаннях атаку на НАТО. За сім днів радянські танки мали дійти з Польщі до Рейна, по європейських столицях паралельно летіли ядерні ракети. Але кремлівські генсеки не ризикнули. Баланс між НАТО і Варшавським договором не дав холодній війні перейти в гарячу.

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Усі члени НАТО тренувалися, щоб у разі бойових дій бути взаємозамінними і діяти як одна армія. Після розпаду соцтабору, Альянс шукав нові цілі – боротьба з тероризмом, нині – протистояння агресії Росії. Але головна безпека її членів.

Стаття 5 статуту гарантує – у разі атаки на одну державу, це розцінюється як напад на весь блок. Тому НАТО бойовими діями підтримує лише своїх членів.

Саме тому Росія робила все можливе, щоб Україна не стала членом НАТО.

Україна переходить на натовські стандарти заради власної ефективності. І як кажуть експерти, головне, політичне рішення, а військову частину НАТО Україна точно посилить.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США запропонували Україні фрегати Oliver Hazard Perry.

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