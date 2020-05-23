Парк замість кладовища в Бразилії та послаблення карантину в РФ – коронавірус у світі

У лідерах за кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу залишаються США. Понад півтора мільйона американців заражені, більше 97 тис. жертв. Президент Дональд Трамп віддав свою квартальну зарплату на розробку ліків від коронавірусу.

На другому місці – Росія. Там понад дев’ять тисяч нових випадків заражень за останню добу. Тим не менш, президент РФ вже тиждень як послабив карантин. Тож на вулицях знову велелюдно.

У трійці сумних лідерів і Бразилія. Там понад 333 тис. інфікованих, за добу плюс 20 тис. хворих, щодня помирає близько тисячі людей. Критична ситуація у місті Манаус на півночі країни, де проживає майже два мільйони жителів. Там під захоронення померлих від коронавірусу відвели цілий парк. Подробиці – у сюжеті Наталії Луценко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як світ виходить з карантину.