Паркувальні інспектори у Києві – коли запрацюють та чому досі немає

Паркувальні інспектори мали вийти на вулиці Києва ще першого лютого, але скоро середина літа, а їх не видно. Тож хаос на дорогах столиці процвітає.

Водії кидають свої машини на пішохідному переході, під забороненим знаком, у другому, а то й третьому ряду.

Замість обіцяних міською владою інспекторів, машини паркують за гроші звичайні пакувальники.

Заступник Кличка виправдовується, інспекторів не видно, бо їх всього 10. За потреби 90. До того ж вони не мають права штрафувати та евакуювати машини. Бо досі немає сертифікованих приладів для фото та відеофіксації. Відсутній і єдиний реєстр порушень.

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У КМДА кажуть, вже цього місяця проходитимуть відбір 70 кандидатів і знову обіцяють – на повну паркувальна інспекція запрацює лише до кінця року.

Нагадаємо, інспектори з паркування у Дніпрі за кілька місяців склали тисячі адмінпротоколів та евакуювали понад 300 неправильно припаркованих авто.

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