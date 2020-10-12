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Партійний піар на трієчку: як політики намагаються сподобатися виборцям

Місцеві вибори 2020 в Україні відбудуться вже 25 жовтня. Однак фахівці PR-агентств вже стверджують, що політики підготувалися до них погано, тому партійний піар цьогоріч ледь тягне на трієчку.

Політики вигадують багатообіцяючі гасла, використовують ідеї колег, підбирають свої найкращі фото, критикують конкурентів, стають героями серіалів, а дехто навіть піднімається в повітря.

Партії ж використовують однакові кольори і стилістику для реклами.

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Та, попри це, за словами експертів, смислів у рекламі мінімум. Крім того, вона не відповідає суспільним запитам, а кандидати не пропонують нічого нового.

Хоча цьогорічні витрати на політичну рекламу у Facebook сягали $100 тис. Рейтинг політичних сил, які найбільше використовують соцмережі для своєї агітації, ви можете переглянути в матеріалі.

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