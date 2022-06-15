Партизани у Мелітополі наводять жах на окупантів: що відбувається у місті

У Мелітополі активно працює партизанський рух, який наводить жах на російських солдатів. Міський глава Мелітополя Іван Федоров розповів, що зараз відбувається у місті та які настрої мають місцеві жителі.

– Два дні відбулась нарада з черговим “гастролером”, який приїхав на територію нашого тимчасово окупованого міста. Цей “гастролер” з Міністерства охорони здоров’я Криму розповідав, за якими правилами вони хочуть побудувати медичну систему в Мелітополі. Найзнаковішою подією, яка обурила наших працівників, було те, що він озвучив заробітну плату, яку тимчасово отримуватимуть лікарі. Це 10 тис. рублів, що менш ніж 5 тис. грн. Після останнього підвищення медичний персонал в українських лікарнях отримували та продовжують отримувати від 13 тис. грн, а лікарі – від 20 тис. грн. Я очікую, що буде відтік наших кадрів з тимчасово окупованих територій. Це загалом ставитиме під загрозу надання медичної допомоги, – переконаний він.

Федоров зазначив, що з’явилась можливість виїхати з Мелітополя до вільної України. Це коштує грошей, однак українці не хочуть жити під керівництвом маріонеткової влади.

– Останні півтора тижня є можливість виїхати на приватному транспорті або з кимось поїхати. Близько 200 автівок на добу проїжджає через лінію розмежування бойових дій. Сьогодні дійсно така можливість знову є, але це коштує грошей. На якихось блокпостах це коштує 300 грн, на якихось доходить до 3 тис. грн. Але люди готові платити кошти, що вирватися з цієї небезпеки, – вважає мер Мелітополя.

За словами міського глави, значно активізувалась діяльність партизанських загонів на окупованих територіях. І чим більше міст звільняють українські захисники, тим сильнішим буде опір мирних жителів проти російської армії.

– І надихає цей партизанський рух те, що Збройні сили України наблизились максимально близько до Херсону. Вчора звітували про відстань 10-15 км. І ми чітко розуміємо, що чим ближче перебуватимуть наші героїчні захисники, тим більше активуватиметься населення. Звичайно ж, і партизанський рух. Тому кожного дня з наближенням ЗСУ буде “вибух” громадського населення, який проявлятиме свою проукраїнську позицію в кожному окупованому місті. Це робитиметься для того, щоб земля під ногами в окупантів горіла, і вони просто бігли з наших територій. Це буде комплекс заходів між нашими захисниками та протистоянням в окупованих містах, – наголосив мер Мелітополя.

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