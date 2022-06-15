Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Партизани у Мелітополі наводять жах на окупантів: що відбувається у місті

Юля Захарченко редакторка стрічки

У Мелітополі активно працює партизанський рух, який наводить жах на російських солдатів. Міський глава Мелітополя Іван Федоров розповів, що зараз відбувається у місті та які настрої мають місцеві жителі.

– Два дні відбулась нарада з черговим “гастролером”, який приїхав на територію нашого тимчасово окупованого міста. Цей “гастролер” з Міністерства охорони здоров’я Криму розповідав, за якими правилами вони хочуть побудувати медичну систему в Мелітополі. Найзнаковішою подією, яка обурила наших працівників, було те, що він озвучив заробітну плату, яку тимчасово отримуватимуть лікарі. Це 10 тис. рублів, що менш ніж 5 тис. грн. Після останнього підвищення медичний персонал в українських лікарнях отримували та продовжують отримувати від 13 тис. грн, а лікарі – від 20 тис. грн. Я очікую, що буде відтік наших кадрів з тимчасово окупованих територій. Це загалом ставитиме під загрозу надання медичної допомоги, – переконаний він.

Федоров зазначив, що з’явилась можливість виїхати з Мелітополя до вільної України. Це коштує грошей, однак українці не хочуть жити під керівництвом маріонеткової влади.

– Останні півтора тижня є можливість виїхати на приватному транспорті або з кимось поїхати. Близько 200 автівок на добу проїжджає через лінію розмежування бойових дій. Сьогодні дійсно така можливість знову є, але це коштує грошей. На якихось блокпостах це коштує 300 грн, на якихось доходить до 3 тис. грн. Але люди готові платити кошти, що вирватися з цієї небезпеки, – вважає мер Мелітополя.

Мелітополь

Фото: Depositphotos

За словами міського глави, значно активізувалась діяльність партизанських загонів на окупованих територіях. І чим більше міст звільняють українські захисники, тим сильнішим буде опір мирних жителів проти російської армії.

– І надихає цей партизанський рух те, що Збройні сили України наблизились максимально близько до Херсону. Вчора звітували про відстань 10-15 км. І ми чітко розуміємо, що чим ближче перебуватимуть наші героїчні захисники, тим більше активуватиметься населення. Звичайно ж, і партизанський рух. Тому кожного дня з наближенням ЗСУ буде “вибух” громадського населення, який проявлятиме свою проукраїнську позицію в кожному окупованому місті. Це робитиметься для того, щоб земля під ногами в окупантів горіла, і вони просто бігли з наших територій. Це буде комплекс заходів між нашими захисниками та протистоянням в окупованих містах, – наголосив мер Мелітополя.

Читайте
Важкі історії, які шокують: комісія ООН зафіксувала злочини РФ в Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибух у Чорнобаївці та бої в Сєвєродонецьку: що відбувається на 112-й день війни (онлайн)
Вибух у Чорнобаївці та бої в Сєвєродонецьку: що відбувається на 112-й день війни (онлайн)
Проти керівництва України готували теракт – Єнін
Проти керівництва України готували теракт – Єнін
Чому вимушений виїзд із окупованих територій до РФ – не злочин
Чому вимушений виїзд із окупованих територій до РФ – не злочин
Україна підписала контракт на постачання боєприпасів з польською компанією
Україна підписала контракт на постачання боєприпасів з польською компанією
Україна переживає вирішальний момент на полі бою – Остін
Україна переживає вирішальний момент на полі бою – Остін
Онлайн-карта повітряних тривог України: де є загроза ракетного удару
Онлайн-карта повітряних тривог України: де є загроза ракетного удару
Не бачать можливості відновити продажі: IKEA продає чотири заводи у Росії
Не бачать можливості відновити продажі: IKEA продає чотири заводи у Росії
Українські військові завдали авіаудару по скупченню ворогів на Миколаївщині – ОК Південь
Українські військові завдали авіаудару по скупченню ворогів на Миколаївщині – ОК Південь
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка