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ПАРЄ чекає від РФ повернення великого боргу. Кремль заявляє, що нічого не винен

Парламентська Асамблея Ради Європи чекає від Росії повернення заборгованостей. Натомість Москва стверджує, що поки що нікому нічого не винна.

У мінфіні РФ заявляють, що всі борги – це політичне рішення, не підтверджене документами. Російське міністерство чекає, щоб ПАРЄ розписало суми заборгованостей.

Читайте: Рішення було прийняте давно: Зеленський про повернення Росії у ПАРЄ

У ніч на 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися до роботи вперше після 2015 року. Натомість Росія мала сплатити багатомільйонний борг перед організацією. Саме це було однією з умов повернення.

Українська делегація тоді на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що делегація ПАРЄ приїде в Україну напередодні виборів до Верховної Ради.

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