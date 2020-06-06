Пасажирів не більше, ніж сидячих місць: чи дотримуються правил у маршрутках України

У різних регіонах України запускають на маршрути перевізників. З певними умовами та обмеженнями: пасажирів має бути не більше, аніж сидячих місць. Також всі мають дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. По факту подекуди цими умовами нехтують, як водії, так і пасажири.

Перевізники нарікають, що їздити напівпорожніми їм не вигідно. Тому мусять викручуватися.

Водночас правил дотримуються як правило ті перевізники, які законно отримали право на маршрут. Нелегалам ніякі правила не писані і заради заробітка всі санітарні вимоги порушують.

Ситуація в регіонах

На Львівщині, де поки міський транспорт та маршрутки не запустили, перевізникам урвався терпець, і вони з’їхалися на акцію протесту до стін Львівської обласної держадміністрації.

– Три місяці сидіти без роботи це нормально? А людям в селі сидіти і не виїхати з села на роботу то нормально? – скаржаться водії.

Лише половину автобусів на рейси між обласними центрами випустили перевізники Вінниччини. За сім днів роботи на приміських та міжміських перевезеннях майже дві тисячі бусів області понесли мільйонні збитки. Хоча возять пасажирів за усіма нормами.

В докарантинні часи з такого рейсу водій привозив в середньому по дві тисяч гривен. Власник автопарку зізнається, за 20 років на ринку перевезень вперше відчуває таку кризу.

На міжобласні рейси взагалі випускатимуть по одному автобусу, аби зрозуміти, який пасажиропотік. Якщо за кілька найближчих тижнів перевезення не стануть прибутковими – думають про закриття деяких маршрутів.

Конфлікт у Києві

Такі правила не влаштували нелегалів. Власники таких маршруток та офіційні перевізники влаштували вранці, 29 травня, перестрілку у Броварах Київської області.

Конфлікти між перевізниками Броварів тривають останні п’ять років. Офіційні маршрутки виїжджають з району Торгмаш до київської станції метро Лісова. Це стандартні Богдани та Еталони, вартість проїзду до карантину становила 14 грн.

За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України.

Нещодавно стало відомо, що в Україні планують ввести нову транспортну модель, яка дозволить замінити маршрутки на автобуси.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відомство вже ініціювало відповідний законопроект.