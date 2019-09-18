Паски безпеки у авто: хто придумав і штраф за невикористання

Понад мільйон – стільки життів врятував пасок безпеки. Є унікальні кадри, як інженери шукали ідеальний винахід багато років. Були і поясні, і плечові ремені. Але врешті – перший тест-драйв триточкового паска безпеки.

Розробив його наприкінці п’ятдесятих років інженер Вольво Нілс Болін, який до того розробляв крісла-катапульти для авіації. І винахід дуже швидко став стандартом для всього світу.

За 70 років з того моменту пасок уже є не лише на місці водія, а й на всіх пасажирських сидіннях. Його навчили затискатися сильніше в момент загрози на дорозі. Вони зменшують ризик загибелі водія і пасажирів. Під час лобового зіткнення – удвічі, а в момент перекидання – уп’ятеро. Тепер у компанії працюють над тим, як ще більше вдосконалити захист.

І впевнені, що пасок безпеки не зникне навіть в еру автопілотів.

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51 гривня – такий вражаюче малий нині штраф в Україні за не пристебнуті паски. Може, й тому лише 15% наших водіїв користуються пасками безпеки.

Але більшість українських водіїв полюбляє ігри зі смертю і активно використовують, так звані заглушки, що змушують авто не подавати сигналу. На щастя, їх уже майже не продають на заправках. Але досі вони є у магазинах.

Не вартує навіть долара, а шкоди може завадити страшної.

Бо під час зіткнення не пристебнуте тіло летить уперед, на зустріч спрацьовують подушки безпеки. Удар такий сильний, що може зламатися шия. Але багатьох водіїв усе ж звук дратує.

Але цифри не брешуть. 75% аварій у містах стаються на швидкості до 30 км за годину, і травми від них доволі серйозні.

До слова, авто стало бляшанкою: у Києві легковик влетів у тролейбус.

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