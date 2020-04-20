Паски від родичів та обстріли бойовиків – Великдень у зоні ООС
Паски від волонтерів, родичів та редакції Фактів. Військовослужбовці на позиціях поблизу Попасної святкують Великдень по-теплому родинно, утім трохи інакше ніж на мирній території.
Хоч по лінії фронту здебільшого тихо – так зване великоднє затишшя – але до свята російські окупанти гатили по-повній. Гатили з забороненої зброї великого калібру. Аби уразити наші позиції окупанти використовують наводку.
Докладніше – у сюжеті Владислава Круглова.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бійці ООС зустрічали Великдень.
2020-04-20
Теги: Великдень, Новини ООС відеоЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.