Паспортний скандал на Закарпатті: чи відкличуть консула та що загрожує порушникам закону

Угорщині дали часу до кінця тижня аби та відкликала свого скандального консула з України – того, який у Береговому незаконно видавав закарпатцям угорські паспорти. Якщо Будапешт цього не зробить – Київ вийшле порушника самостійно – заявляє міністр МЗС України – Павло Клімкін.

Водночас ситуація на кордоні з Угорщиною – насправді вже давно неоднозначна і почалась вона з вивісок угорською, угорських стягів на державних установах, постійних інвестиціях, якими Угорщина балувала своїх земляків на Закарпатті, та з млявої реакції нашої влади на ситуацію в регіоні. На Закарпатті живе сто п’ятдесят тисяч етнічних угорців. Хто з них хотів виїхати з України, зробив це ще в перші роки незалежності. Тож нині угорський паспорт отримують не заради еміграції чи сепаратистських задумів, а як можливість вільно працювати в ЄС чи Англії, де заробітки значно вищі ніж в Україні.

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На відміну від Києва, Будапешт грошей на угорців не шкодує. Щороку майже 100 мільйонів євро дотацій. Це і гранти для бізнесу, і фінансова допомога бюджетним установам, і підтримка угорських шкіл. Розрахунок угорського прем’єра Орбана – здобути політичну підтримку, адже закарпатці з угорськими паспортами зможуть за нього проголосувати.

Закарпатська прокуратура видачу угорських паспортів у консульстві Берегового розслідує за статтею про державну зраду, що передбачає позбавленя волі від 10 до 15 років. йдеться про шкоду суверенітету, Державній та інформаційній безпеці України. Та поки від правоохоронців жодних деталей про затриманих чи підозрюваних.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що українців з угорськими паспортами вносять до бази Миротворця.

Опубліковано Жовтень, 03 в 17:28



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