ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Патрулювання дружинників у США: чим допомагають людям і які мають права

В США вулиці патрулюють дружинники, з числа мешканців громад. Таким чином, в США хочуть підняти рівень довіри і покращити стан безпеки у громадах, особливо де компактно проживають іммігранти.

Мусульманський патруль – це вже третя культурно специфічна дружина у Нью-Йорку. За прикладом азійської і хасидської, ця дружина патрулює вулиці у районах, де проживають мігранти із відповідних регіонів.

Ці волонтери – не поліцейські, вони не мають зброї і бейджиків, не можуть затримувати злочинців, але, за потреби, телефонують у відділок, щоби повідомити про злочин, небезпечну ситуацію. Вони також можуть надавати першу медичну допомогу, а також психологічну підтримку, їхня головна мета – запобігати злочинам.

Читайте: США вперше за 30 років запустять заборонені ракети

Для громади – це, по суті, свої хлопці і дівчата, до яких вони не бояться звернутися у разі біди. Багато іммігрантів, які живуть у таких районах, часто не знають навіть англійської.

Раніше Факти ICTV писали, що на Західному березі річки Йордан троє палестинців скоїли наїзд на військових Ізраїлю.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Протидія Північному потоку-2: у США ухвалили законопроект
Трамп визнав Голанські висоти територією Ізраїля: що буде з Кримом
ПРО США перехопила міжконтинентальну балістичну ракету над Тихим океаном
Пентагон виділив Трампу $1 млрд на стіну з Мексикою
Росія не настільки могутня: чи вплинуть висновки Мюллера на стан РФ у світі
Змови з Трампом не було: Мюллер про втручання РФ у вибори США
Куля потрапила в око: в США співак випадково застрелився на зйомках кліпу
Шалена підтримка. Мати і донька полонених українських моряків виступили з трибуни ООН

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка