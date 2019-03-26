Патрулювання дружинників у США: чим допомагають людям і які мають права
В США вулиці патрулюють дружинники, з числа мешканців громад. Таким чином, в США хочуть підняти рівень довіри і покращити стан безпеки у громадах, особливо де компактно проживають іммігранти.
Мусульманський патруль – це вже третя культурно специфічна дружина у Нью-Йорку. За прикладом азійської і хасидської, ця дружина патрулює вулиці у районах, де проживають мігранти із відповідних регіонів.
Ці волонтери – не поліцейські, вони не мають зброї і бейджиків, не можуть затримувати злочинців, але, за потреби, телефонують у відділок, щоби повідомити про злочин, небезпечну ситуацію. Вони також можуть надавати першу медичну допомогу, а також психологічну підтримку, їхня головна мета – запобігати злочинам.
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Для громади – це, по суті, свої хлопці і дівчата, до яких вони не бояться звернутися у разі біди. Багато іммігрантів, які живуть у таких районах, часто не знають навіть англійської.
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