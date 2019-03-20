Пацієнтам – більше уваги, медикам – більша зарплата. Переваги приватних сімейних лікарів

Обирати нині можна не лише державних лікарів, а й приватних. В Україні почали створювати ФОПи, які підписують контракт з МОЗ. Тобто сімейний лікар працює, як приватний підприємець у своєму власному кабінеті. Пацієнтам – комфортніше та більше уваги, а медикам – кращі заробітки і незалежність. Поки таких ФОПів усього з півсотні.

У 34-річного Сергія Сергєєва – 7 років практики. Працював у Херсоні та Києві, та зрештою, повернувся на батьківщину у Світловодськ. З початком реформи наважився відкрити власну справу – зареєстрував ФОП і першим у місті, попри сумніви, отримав фінансування від Національної служби здоров’я України. Тепер має сучасно оснащений кабінет.

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Декларацію з лікарем підписали 1800 пацієнтів. Дехто навіть з обласного центру. Щодня на прийомі до 40 людей. Аналізи і діагностика – безкоштовні. За це заплатила Нацслужба здоров’я. І все можна зробити одразу на місці.

У ФОПі Сергія Сергєєва працюють ще троє сімейних лікарів. Катерина Ждан перейшла сюди місяць тому із комунальної поліклініки. Поки набрала 700 пацієнтів. Але вже має зарплату вдвічі вищу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, у яких приватних клініках можна обрати сімейного лікаря.

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