Пацієнтів прийматимуть в наметах: як борються з Covid-19 на Прикарпатті

Через велику кількість хворих на коронавірус з 22 лютого в Івано-Франківській області вводять жорсткіші карантинні обмеження. Встановили блок-пости, закрили розважальні заклади, кафе та ресторани працюватимуть навинос, вже другий тиждень усі старшокласники навчаються онлайн.

Прикарпаття б’є нові рекорди не лише з інфікувань, а й госпіталізації. Щодня в лікарні привозять понад дві сотні хворих. Через нестачу ліжок в область доставили та екстрено розклали мобільний шпиталь для хворих на Covid-19. Він розрахований на 120 місць.

Намети – утеплені. Біля кожного ліжка – монітор стану хворого та кисневий концентратор.

Червона зона на Прикарпатті

Через складну епідеміологічну ситуацію на Івано-Франківщині ввели червону зону карантину. Заборонена робота нічних клубів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Кафе та ресторани можуть продавати їжу лише навинос. Детальніше про обмеження на Івано-Франківщині читайте на Фактах ICTV.

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