Пацієнти лежать у коридорах, а лікарі падають з ніг: ситуація з Covid-19 на Одещині

У Біляївській центральній районній лікарні, що під Одесою вже всі відділення перепрофілювали під Covid-19 і вже за тиждень лікарня заповнилася.

Ліків бракує, медсестри працюють по дві, а то і по три зміни поспіль, тому що люди щодня звільняються і працювати банально нікому.

Кожній людині потрібно поміряти сатурацію, поставити укол або крапельницю, чи підключити апарат ШВЛ. Іноді недужим годинами доводиться чекати допомоги. Втім, вони на медпрацівників не ображаються, кажуть, розуміють, як їм важко.

Медпрацівники звільняються, бо із серпня не отримують заробітної плати, а в них теж є родини, потрібно купувати продукти та оплачувати комунальні послуги.

Станом на 23 жовтня в Україні підтвердили 23 229 нових випадків коронавірусу за добу. Від ускладнень, які викликав вірус, померли 483 хворих. Водночас одужати вдалося 8 330 людям.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 832), Львівській (1 754), Одеській (1 499), Харківській (1 409) і Донецькій (1 230) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

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