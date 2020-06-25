Пацієнти за 50 та з ІІ групою крові – портрет потенційної жертви Covid-19

Наприкінці червня Україна на 35-му місці за кількістю уражених Covid-19 та кількістю летальних випадків. Нині у нас 40 008 інфікованих і ми перетнули сумну межу – 1067 смертей.

Від першого летального випадку, 13 березня, коли хвороба забрала життя 71-річної жительки Радомишля, минуло 103 дні. Але статистика в Україні, не така вже й песимістична. До прикладу, в Іспанії, Італії та Британії тисяча жертв припадала на перші 20 днів епідемії.

У центрі громадського здоров’я підрахували, нині на 100 тис. українців у нас 50 пацієнтів з Covid. Майже однаково хворіють обидві статі. Але от летальних випадків більше серед чоловіків.

В Україні летальність від Covid плаває в межах 2,9%, світовий показник – 3,4. Як і всюди на планеті найбільша смертність серед літніх людей, 48% жертв у нас – це пацієнти віком від 50 до 69 років; 41 % – люди старші за 70. Але у зоні ризику і молодь – померли 33 інфіковані українці віком до 39 років. У більшості були супутні хвороби серця чи діабет.

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На Львівщині, яка у трійці лідерів за летальністю, найстаршій жертві було 103 роки, наймолодшому пацієнту, у якого Covid-19 забрав життя було 28. Він мав діабет. Але водночас у квітні шокуючою була смерть 35-річного киянина – спортсмена, який ніколи не жалівся на проблеми зі здоров’ям.

У центрі громадського здоров’я розповідають, кількість смертей в Україні, які вони оприлюднюють – це дані з місцевих лікарень. Понад 1000 жертв, які зараз маємо – це пацієнти, у яких підтверджений Covid. Попри те,що у багатьох були супутні хвороби, всі вони зараховані в загальну статистику померлих від коронавірусу.

Тим часом британській науковці, дослідили – важкі симптоми частіше мають люди з II групою крові, менш помітні – з I , перебіг хвороби залежить від імунітету людини та певних генетичних особливостей. Щоправда, яких саме – науковці поки вивчають.

Раніше Комаровський назвав показові симптоми Covid-19: температура понад 39 градусів, яка не знижується після прийому жарознижуючих; відчуття нестачі повітря; загальмована свідомість; поєднання слабкості, високої температури і діареї.

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