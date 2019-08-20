Пекло замість відпочинку: через пожежі на Канарах евакуювали 6 тис. людей

Через спеку і сильний вітер вже понад тиждень не можуть впоратися із лісовими пожежами на Канарських островах. Вогонь поки не дістався популярного серед туристів узбережжя. Але страждають центральні райони, вже евакуйовані тисячі людей.

На знаменитих іспанських Канарах справжнє пекло. Кількість евакуйованих там зросла вже до 9 тисяч. На островах ніяк не можуть загасити лісову пожежу. Вогонь поширюється на кілька фронтів, його рух пришвидшують спека та вітер.

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Поки найбільше постраждало не популярне серед туристів узбережжя, а центральні райони, де вогонь упритул підійшов до житлових будинків.

Вогонь вже випалив 6 тисяч гектарів. Приборкати стихію намагаються 700 рятувальників і 200 військових, однак впоратися не можуть.

Острови запросили допомоги з материкової частини Іспанії, але там своя пожежа. Зайнялося в Естепоні – одному з муніципалітетів Андалусії. Полум’я гасять 170 вогнеборців, з повітря їм допомагають гелікоптери.

Нагадаємо, пожежа у дитячому cадку в США забрала життя п’ятьох дітей.

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