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Пельмені з сомом та ековино: відпочинок у Вилковому

Гостинна Бессарабія, на тому березі вже Румунія. Між рукавами Дунаю та каналами розкинулося – Вилкове. Містечко, яке заворожує незвичністю, строкатістю мов, традицій і культур. Замість тротуарів тут дерев’яні кладки.

Дороги це водні канали – їх 40 кілометрів, тож найпопулярніший транспорт це човен.

Перлина Дунаю відома своїми старообрядниками, яких називають липованами. Їх у містечку більше половини.

Липованка Наталія гостям завжди рада. Туристів пригощає місцевим ековином –  новаком. Та пригощає старообрядницькими стравами. Більшість рибні. Сама ліпить  пельмені з сомом,  ще й туристів залучає.

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Усього за кілька кілометрів від української Венеції – Дунайський біосферний заповідник. У його водних лабіринтах безліч рідкісних тварин і птахів, зокрема й рожеві пелікани. Саме у цих плавнях найбільша колонія цих красенів у світі.

Тут пропонують екскурсії на різний смак і гаманець. Індивідуальні чи групові. З купанням чи риболовлею. Зупинитися теж є де. Якщо хочете відчути місцевий колорит – можна оселитися в будинках липованів.

Вилкове – основна локація в першому в Україні етногастрономічному маршруті Дорога Вина та Смаку. Маршрут проляже від Одеси всією Бессарабією. Ініціатор проекту Європейський Союз. Він допоможе розвивати давно популярний у Європі сільський та гастрономічний туризм.

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