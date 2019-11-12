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Пентагон визнав політичну причину заморожування допомоги Україні

Сполучені Штати заморожували військову допомогу Україні з політичних причин, засвідчила у Конгресі помічниця міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лора Купер.

Вона підтвердила, адміністрація президента Дональда Трампа вимагала від української влади заяву про розслідування проти сім’ї Байденів.

Держдепартамент, Пентагон та інші установи були проти такого підходу, наголосила Купер.

Читайте: Держдепартамент розморозив допомогу Україні до розпорядження Трампа

До слова, раніше Факти ICTV писали, що у 2020 році США нададуть Україні рекордну фінансову допомогу.

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