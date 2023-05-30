Перебудови, кондиціонери та пластикові вікна: як УПЦ МП похазяйнувала в Києво-Печерській лаврі

29 травня минає другий місяць, як представники Української православної церкви Московського патріархату мали залишити територію Києво-Печерської лаври – заповідник розірвав з ними договір оренди за численні порушення його умов.

За цей час трапилося чимало подій: протести і провокації прихильників РПЦ, арешт багаторічного намісника лаври Павла Лебедя, якого підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі і виправдовуванні дій Росії. Також віряни УПЦ МП перешкоджали і блокували роботу комісії Міністерства культури, яка перевіряє стан будівель і майна лаври.

Яків Діхтяр, головний архітектор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, детально розповідає про численні порушення, які тут, у пам’ятці світового значення, що перебуває під охороною ЮНЕСКО, зробили представники Московського патріархату.

Найперша будівля, яку минають всі, хто заходить у Нижню лавру – Гостинний двір. Його так поремонтували, що з’явився ще один, мансардний поверх. Але це не завадило внести будинок до державного реєстру. Подібні перебудови стали масовими після 2010-го, за часів правління великого друга російської церкви – Віктора Януковича.

Києвознавець Сергій Савченко може годинами розповідати про лавру і знає деталі про кожну із понад 30 будівель, споруджених чи начебто відреставрованих Московським патріархатом. Такі новобуди під старовину у лаврі на кожному кроці. Наприклад, Північну браму, яка веде до будівельного майданчика, Сергій Савченко називає псевдоісторичною.

У Нижній лаврі є декілька покращених і нібито відреставрованих воріт. Вхід на територію Ближніх печер перебудовано без дозволу, браму ще й вирішили прикрасити мозаїкою, яку зазвичай використовують лише для внутрішнього оздоблення храмів.

Без дозволів заповідника змінили вигляд тераси у 44 корпусі, галерею біля церкви Різдва Богородиці, вхід до галереї від Дальніх до Ближніх печер, збудували купол над колишньою інфекційною лікарнею. Та наймасштабнішими порушеннями є три будівлі: овочесховище, склад тари та економічний корпус. Їх звели на місці старого невеличкого лаврського льоху, біля якого стався зсув ґрунту.

Не варто забувати і про численні кіоски та МАФи, яких десятки на території лаври. А також про п’ять пам’ятників, з яких тільки один встановили з усіма дозволами. Новозбудованою є і огорожа лаврського саду, на яку причепили пам’ятно-охоронну дошку. А кондиціонери і металопластикові вікна не лише на корпусах, але й церквах – вже тутешня традиція.

Такі численні порушення можуть призвести до втрати лаврою статусу пам’ятки ЮНЕСКО.

У заповіднику чекають на завершення роботи комісій Мінкульту і передання їм усього майна. Києво-Печерська лавра, попри усі маніпуляції Московського патріархату, що начебто тут усе тепер закрито і монахів виселили, живе як духовний центр України. Тут відкриті усі печери і храми та відбуваються постійні богослужіння. Їх українською мовою проводить Православна церква України.

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