Передбачення у печиві: хто їх створює та чи вірять у них українці

В Україні поширеною є традиція розміщення папірців з передбаченнями у печиві, солодощах, подарунках.

Такі пророцтва надають як бонуси до замовлень у багатьох закладах країни, а також друкують у чеках після купівлі товарів.

Дехто з українців серйозно ставиться до таких передбачень, інші ж сприймають їх як цікавий атракціон.

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Складають такі передбачення, які завжди позитивні, працівники закладів. Так вони хочуть розвеселити клієнтів, аби ті потім із задоволенням поверталися до них.

Календар свят в Україні

Протягом 2021 року українці святкуватимуть низку держваних свят.

Серед них – День Конституції 28 червня та День Незалежності 24 серпня.

Детальний календар державних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.