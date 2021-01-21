Передбачення у печиві: хто їх створює та чи вірять у них українці
В Україні поширеною є традиція розміщення папірців з передбаченнями у печиві, солодощах, подарунках.
Такі пророцтва надають як бонуси до замовлень у багатьох закладах країни, а також друкують у чеках після купівлі товарів.
Дехто з українців серйозно ставиться до таких передбачень, інші ж сприймають їх як цікавий атракціон.
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Складають такі передбачення, які завжди позитивні, працівники закладів. Так вони хочуть розвеселити клієнтів, аби ті потім із задоволенням поверталися до них.
Календар свят в Україні
Протягом 2021 року українці святкуватимуть низку держваних свят.
Серед них – День Конституції 28 червня та День Незалежності 24 серпня.
Детальний календар державних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.
2021-01-21