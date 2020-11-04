Передчасні заяви та мінімальний розрив: у США триває підрахунок голосів на виборах

На історичних президентських виборах у США поки що не визначено остаточного переможця.

Наразі жоден із кандидатів не отримав потрібні для перемоги 270 голосів виборників. Залишились ще шість американських штатів, які визначають майбутнє країни і світу.

Байден поки перемагає в Вісконсині та Неваді, Трамп – у Північній Каролін, Джорджії та Пенсивальнії. І найімовірніше переможця виборів визначить штат Мічіган, нині розрив між кандидатами – кілька десятих відсотка. Цей регіон висуває 16 виборників.

У Байдена, за попередніми даними, наразі є 228 голосів, тоді як у Трампа – 213. Першим свою реакцію на перебіг підрахунку висловив Байден. Відзначив, що процес може затягнутися.

– Ваше терпіння – гідне похвали. Ми знали, що це буде довго, але ми в порядку. Я тут, щоб повідомити – ми впевнені, що ми на шляху до перемоги на цих виборах. Ми знаємо це завдяки безпрецедентному достроковому голосуванню поштою. І вибори не закінчаться, поки кожен голос не буде врахований, – сказав демократ.

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Трамп також виступив зі зверненням до нації. Запевнив, що переміг і звинуватив демократів у тому, що вони намагалися “вкрасти вибори”, хоча не навів для цього жодних фактів.

– Це шахрайство стосовно американської громадськості. Це ганьба для нашої країни. Ми готові перемогти на цих виборах. Відверто кажучи, ми вже перемогли на цих виборах. Мільйони людей проголосували за нас сьогодні. І дуже жаль, що група людей намагається позбавити громадянських прав цих виборців. Ми цього не залишимо, – наголосив республіканець.

Ніч у Cполучених Штатах пройшла переважно спокійно. Однак біля Білого дому у Вашингтоні були сутички між прихильниками Трампа та Байдена.

Коли будуть результати виборів

Зазвичай це відбувається вранці після виборів, але не цього разу. Вся заминка у голосах поштою.

Остаточних результатів виборів доведеться чекати довше через збільшення числа бюлетенів. Адже понад 100 млн американців проголосували достроково, і більше половини з цього числа – поштою.

Протести у США

У американському місті Сіетл виникли протести через вибори президента США. Поліція перекрила рух на деяких дорогах і затримала кількох людей.

Ввечері по місту йшли дві групи учасників акцій. Одна з груп почала будувати барикади. Їх і розігнала поліція.

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