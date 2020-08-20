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Передова у вогні: бойовики навмисно підпалили суху траву на Донбасі

У середу, 19 серпня, за десятки кілометрів від лінії зіткнення не вщухав вогонь на передовій. Вітер розносив пожежу дедалі ближче до населених пунктів Миронівське, Світлодарськ та Луганське.

Українські військові наголошують, що суху траву бойовики підпалили навмисне. Вони це роблять для того, щоб підпалити наші позиції та розмінувати території для вилазки ворожих штурмових груп.

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Бійці ЗСУ кажуть, що гасити таку пожежу все одно, що перебувати під обстрілом. Але, щоб вогонь не пішов на інженерні споруди та бліндажі, військовим все одно довелось його гасити всіма підручними засобами.

Проте природа врятувала ситуацію та зіграла із бойовиками злий жарт – раптом вітер змінив направлення і вогонь почав поширюватись на позиції противника.

А тепер наші вояки відновлюють те, що згоріло та налагоджують спалений зв’язок.

Також штат Об’єднаних сил України повідомляє, що перетнувши лінію зіткнення, до військових ЗСУ прийшов здаватись бойовик.

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