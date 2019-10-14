В урвищах та між хвилями. Змагання Hardenduro для мотогонщиків

Максимально складні умови – таку трасу для мотогонщиків влаштували на Чорноморському узбережжі. Змагання Hardenduro проводять лише другий рік, але чимало відчайдухів вже мріють взяти в них участь.

Море, урвища, болото і обвали. Складний рельєф трас і дві години безперервних гонок. За таких умов на чорноморському узбережжі у Коблевому і Южному відбувся фінальний етап змагань мотогонщиків на витривалість.

Піщані пляжі, високі глиняні горби та понад сотня мотоциклів. На морському узбережжі відбувся фінальний етап українських серій Hardenduro – змагань мотогонщиків на витривалість. Організатори з Одеси підготували красиві, швидкі й складні траси.

У перший день гонщики долали трасу зі штучними перешкодами.

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А в неділю чотирнадцять кілометрів перешкод для спортсменів створила сама природа. До верху урвища з першої спроби дісталися не всі спортсмени. За дві години без зупинок гонщики мали проїхати якомога більше кіл траси.

У постійному напруженні, долаючи обриви, пагорби, трампліни і болото. У переможця етапу – львів’янина Олексія Добичіна своя стратегія перегонів.

Hardenduro – нова дисципліна для українських мотогонщиків. Чемпіонат проводять тільки другий рік. Шість етапів упродовж року проходили на складних природних і штучних трасах у Карпатах, Києві і Львові. Змагання комерційні і поки неформальні. На старті і професіонали, й аматори.

До слова, без аварій і травм. У Черкасах мотоциклісти змагалися у безпечній їзді.

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