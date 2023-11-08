Переговори щодо вступу України в ЄС | МЗС країн G7 у Токіо | Новини Факти ICTV за 08.11.2023

– Україна виконала 90% рекомендацій від ЄС;

– У Токіо триває зустріч МЗС країн G7;

– РФ обстріляла Куп’янськ-Вузловий — загинув чоловік;

– ДСНС потрапили під удар РФ на Сумщині;

– РФ вдарила по ТЕС у прифронтовій зоні — ДТЕК;

– NASAMS стали на бойове чергування в Україні;

– Ледь не загинув від власного міномета: історія захисника Сергія Буркова;

– Перші F-16 прибули до Румунії для навчання наших пілотів;

– Літературний фестиваль Meridian у Херсоні.

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