Олена Фроляк, керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Переговори щодо вступу України в ЄС | МЗС країн G7 у Токіо | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
– Україна виконала 90% рекомендацій від ЄС;
– У Токіо триває зустріч МЗС країн G7;
– РФ обстріляла Куп’янськ-Вузловий — загинув чоловік;
– ДСНС потрапили під удар РФ на Сумщині;
– РФ вдарила по ТЕС у прифронтовій зоні — ДТЕК;
– NASAMS стали на бойове чергування в Україні;
– Ледь не загинув від власного міномета: історія захисника Сергія Буркова;
– Перші F-16 прибули до Румунії для навчання наших пілотів;
– Літературний фестиваль Meridian у Херсоні.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:30 (08.11.2023).
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