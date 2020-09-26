Переходять дорогу, де заманеться: чому лучан не лякають штрафи

Пішоходи на луцьких дорогах замість того, аби пройти кілька десятків метрів до зебри, наче безсмертні перебігають проїзну частину де заманеться, кидаючись під колеса автівок та наражаючи на біду і себе і водіїв, які часом і не здогадуються з якого боку вискочить людина.

Одне з найпроблемніших місць у Луцьку – Київський майдан, буквально за пару хвилин наша камера зафіксувала зо два десятки порушників. Щойно люди виходять з громадського транспорту, не шукаючи зебру, перебігають дорогу навмання.

Авто патрульних на узбіччі з увімкненими проблисковими маячками дещо стримує порушників, втім не усіх.

Злісних порушників патрульні вже не жаліють – карають гривнею.

З початку року оштрафували понад 1600 пішоходів, це втричі більше аніж торік. Однак сума штрафу мізерна – 51 грн.

З початку року на Волині загинуло 18 пішоходів, більше сотні травмувалося. Тому аби зменшити сумну статистику та нарешті, привчити усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил, ігнорування яких часто призводять до біди, рейди патрульні проводитимуть постійно.

Українські пішоходи не знають ПДР

На червоне світло, в навушниках, через чотири смуги – головне ж аби швидко. Українські пішоходи не знають ПДР. Правилами дорожнього руху відверто нехтують. Штраф за порушення пішоходом ПДР – 51 гривня. Але і його поліцейські найчастіше стягнути не можуть. Бо щоб скласти протокол – потрібен паспорт.

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