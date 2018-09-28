Перейшли на бойлери: миколаївці відмовилися від централізованого постачання гарячої води

Гаряча вода – особиста справа кожного. Миколаїв офіційно відмовився від централізованого гарячого водопостачання. Хоча його фактично й так не було останні вісім років. Більшість людей вже давно перейшли на бойлери. Тепер же підприємство теплопостачальник – вирізає систему і обладнання.

Рішення припинити подавання гарячої води у місті ухвалили депутати влітку. На демонтаж труб мешканці багатоповерхівок відреагували по-різному.

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Більшість містян не хочуть централізованої гарячої води, – стверджують у підприємстві «Миколаїв-облтеплоенерго». Тут тисячі заяв від людей та ЖЕКів на відключення. Масова відмова почалася у 2010. До того кілька років гаряче водопостачання через борги за газ вимикали влітку, потім – і в опалювальний сезон.

Підприємство повністю демонтує труби та обладнання із 42-х теплових вузлів, а також – всі доступні підземні комунікації. І здасть усе на брухт, за це планують отримати майже три мільйони гривень. Ними погасять третину боргів.

До слова, Факти ICTV розповідали, що в Україні хочуть відмовитися від централізованої подачі гарячої води

Опубліковано Вересень, 28 в 14:21



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