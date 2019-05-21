Перекидало навіть вантажівки: у США пронісся нищівний торнадо

Сліди нищівних руйнувань залишила серія торнадо в американських штатах Канзас і Оклахома.

Людей про торнадо попередили заздалегідь. Даних про постраждалих поки не надходило.

Стихія позривала дахи та пошкодила стіни в житлових будинках, десятки людей опинилися просто неба.

На дорогах поперекидало навіть вантажівки.

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До слова, через зливи в Івано-Франківській області сталося підтоплення 3,2 тис. дворів у 22 населених пунктах.

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