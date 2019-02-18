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Переміщення бойовиків і техніки! Загострення на Попаснянському напрямку

Останнім часом ситуація на фронті загострилася. Відчули це й оборонці на Попаснянському напрямку. Якщо раніше противник майже не бив із мінометів, то зараз гатить практично щодня.

Камера звуки на такій відстані не фіксує, однак на відстані один за одним чітко лунають кілька розривів. Удень кремлівські найманці б’ють досить рідко. Інша справа – темна пора доби. Найчастіше ворог б’є зі зброї великого калібру.

Васильок – це міномет калібру 82 мм. Небезпечний тим, що дрібні гострі уламки від снаряду розлітаються на велику площу. Майже щодня вояки фіксують мінометний обстріл. Сьогоднішній день винятком не став.

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Втім, російські окупанти застосовують й інше озброєння.

Майже щодня над нашими позиціями літають ворожі безпілотники. Ворог поки тільки спостерігає, чи відбулися якісь зміни на опорних пунктах. Однак українські вояки не сумніваються: противник будь-якої миті може застосувати таку пташку, щоб коригувати вогонь.

Тим більше, що по той бік лінії розмежування йде переміщення людей і техніки.

До слова, 179 загиблих, десятки зниклих безвісти. Україна шанує героїв оборони Дебальцевого.

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