Переможцем премії Future Generation Art Prize став афганський художник

Художник із Афганістану Азіз Хазар став переможцем премії Future Generation Art Prize, яку заснував фонд Віктора Пінчука.

PinchukArtCentre вручить йому премію у розмірі сто тисяч доларів за роботу під назвою Дугова луна, яка відображає історію репресій та страждань афганців.

Зокрема, переможець премії зафільмував п’ятьох хлопчиків, які опираються вітру та дмухають у пластиковий ріжок.

– Дякуємо премії та команді Віктора Пінчука. І дякую всім, з ким я співпрацював. Ми разом зробили все дійсністю. Я дуже вдячний журі, та я вражений вашим рішенням, – сказав переможець премії.

Робота Хазара вразила членів журі складністю та глибиною, оскільки діти, які стоять на скелі та протистоять вітру, втілюють складну політичну ситуацію в Афганістані та невпевненість у завтрашньому дні.

Зі ста тисяч призових коштів 60 буде видано готівкою, а 40 стануть інвестицією у створення нових робіт. Також по 20 тисяч доларів отримали ще три художники: Агата Інгарден із Польщі, Мірі Лі з Південної Кореї та Педро Невес Маркес із Португалії.

Захід проходив у режимі онлайн через пандемію коронавірусу. Загалом заявки подавали 12 тис. художників. Тепер роботи митців буде представлено на Венеціанській бієнале, що відбудеться у квітні 2022 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.