Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Переможцем премії Future Generation Art Prize став афганський художник

Наталя Луценко Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV

Художник із Афганістану Азіз Хазар став переможцем премії Future Generation Art Prize, яку заснував фонд Віктора Пінчука.

PinchukArtCentre вручить йому премію у розмірі сто тисяч доларів за роботу під назвою Дугова луна, яка відображає історію репресій та страждань афганців.

Зокрема, переможець премії зафільмував п’ятьох хлопчиків, які опираються вітру та дмухають у пластиковий ріжок.

– Дякуємо премії та команді Віктора Пінчука. І дякую всім, з ким я співпрацював. Ми разом зробили все дійсністю. Я дуже вдячний журі, та я вражений вашим рішенням, – сказав переможець премії.

Робота Хазара вразила членів журі складністю та глибиною, оскільки діти, які стоять на скелі та протистоять вітру, втілюють складну політичну ситуацію в Афганістані та невпевненість у завтрашньому дні.

Зі ста тисяч призових коштів 60 буде видано готівкою, а 40 стануть інвестицією у створення нових робіт. Також по 20 тисяч доларів отримали ще три художники: Агата Інгарден із Польщі, Мірі Лі з Південної Кореї та Педро Невес Маркес із Португалії.

Захід проходив у режимі онлайн через пандемію коронавірусу. Загалом заявки подавали 12 тис. художників. Тепер роботи митців буде представлено на Венеціанській бієнале, що відбудеться у квітні 2022 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На аукціоні картину українського митця, розстріляного чекістами, приписали Росії
На аукціоні картину українського митця, розстріляного чекістами, приписали Росії
За наукові досягнення: в Україні вручатимуть Національну премію імені Патона
За наукові досягнення: в Україні вручатимуть Національну премію імені Патона
В Україні з’явиться президентська премія для волонтерів
В Україні з’явиться президентська премія для волонтерів
Премія HR-бренд 2021: названо кращих роботодавців України
Премія HR-бренд 2021: названо кращих роботодавців України
Українські захисники отримають премії: хто та скільки
Українські захисники отримають премії: хто та скільки
Нобелівський тиждень: чому жінки так рідко стають лауреатами
Нобелівський тиждень: чому жінки так рідко стають лауреатами
Визначено найкращого вчителя України 2021 року: що відомо про переможця
Визначено найкращого вчителя України 2021 року: що відомо про переможця
У Києві освітяни отримають премії: хто саме та скільки
У Києві освітяни отримають премії: хто саме та скільки
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка